Velo d' Astico VI incendio sopra l' ex pizzeria Cioci' s palazzina avvolta dalle fiamme | feriti e causa da accertare - VIDEO

A Velo d'Astico un incendio ha coinvolto una palazzina sopra l'ex pizzeria Cioci's, con le fiamme che hanno avvolto l’intera struttura e causato danni significativi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Due persone sono rimaste ferite durante l’incendio, mentre le cause restano ancora da chiarire.

Il rogo ha distrutto oltre metà dell'edificio e compromesso gravemente la struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio, Asiago e Vicenza Un violento incendio è divampato questa mattina nei pressi dell'ex pizzeria Cioci's di via Venni, a Velo d'Astico, in provincia di Vice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Velo d'Astico (VI), incendio sopra l'ex pizzeria Cioci's, palazzina avvolta dalle fiamme: feriti e causa da accertare - VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme Incendio sulla Pontina: automobile avvolta dalle fiammeIncendio sulla via Pontina dove un'automobile è stata avvolta dalle fiamme mercoledì 11 marzo. Una selezione di notizie su Velo d'Astico VI incendio sopra l'ex... Argomenti discussi: Foto Meteo: Verso Spiazzo. Incendio a Velo d’Astico: fiamme distruggono il tetto di un’abitazione (video)Un violento incendio è divampato nella mattinata di oggi, 14 marzo, a Velo d'Astico, richiedendo un massiccio intervento dei soccorritori. vicenzareport.it Incendio nella pizzeria Cioci's, le fiamme avvolgono tutto il tetto: la densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanzaVELO D'ASTICO (VICENZA) - Un incendio è divampato nella mattina di oggi, sabato 14 marzo, nel ristorante pizzeria Cioci's a Velo D'Astico. Il rogo ha interessato soprattutto ... ilgazzettino.it