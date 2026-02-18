Sea Watch per i giudici il fermo fu illegittimo | Italia condannata a pagare 76mila euro Meloni | Senza parole

Il tribunale di Palermo ha stabilito che il fermo della nave Sea Watch 3 nel giugno 2019 fu illegittimo, causando un risarcimento di 76mila euro all’organizzazione. La causa nasce dal fatto che, dopo il caso Rackete, la comandante forzò il blocco navale per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. La sentenza definisce ingiustificato il blocco e condanna l’Italia al pagamento. Meloni commenta senza parole la decisione, mentre i giudici sottolineano che l’azione era sproporzionata e infondata.

