Var da incubo | gol irregolare e rigore negato all’Inter contro l’Atalanta Si riapre il dibattito

Durante la partita tra Inter e Atalanta, l’arbitro Manganiello ha convalidato un gol di Krstovic, considerato irregolare, e ha negato un calcio di rigore all’Inter. Questo episodio ha suscitato discussioni e riaperto il dibattito sulle decisioni arbitrali. In passato, lo stesso arbitro aveva commesso un errore evidente in una partita di Coppa Italia, che coinvolgeva il Napoli e il Como.

Non è un anno fortunato per l’arbitro Manganiello. Prima l’errore incredibile in Napoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia, con la mancata espulsione di un giocatore lariano, oggi il gol convalidato a Krstovic in Inter-Atalanta che rischia di riaprire il campionato. L’ennesimo disastro della squadra dei fischietti neri allenata da Gianluca Rocchi. Il gol contestato e Chivu espulso. Nell’azione del gol bergamasco Soulemana dà una leggera spinta a Dumfries, ma decisiva per farlo cadere. Manganiello convalida il gol di Krstovic ed espelle Chivu. L’Inter reclama anche un rigore non visto per un fallo di Frattesi. Domani se il Milan batterà la dimessa Lazio si porterà a cinque punti dalla capolista a nove giornate dalla fine: campionato riaperto a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Var da incubo: gol irregolare e rigore negato all’Inter contro l’Atalanta. Si riapre il dibattito Articoli correlati Rigore negato all’Inter, Cesari: “È facilissimo da vedere al Var, si chiama sudditanza psicologica”. Bergonzi: “Quello di Ricci è fallo di mano”A Dazn l’episodio è stato liquidato frettolosamente, senza nemmeno chiamare in causa Luca Marelli. VAR negato al Milan: rigore non concesso nel finale, brividi per il gol di PavlovicNel confronto di Serie A disputato allo stadio Zini, Cremonese e Milan hanno offerto una sfida arrancata tra ritmo alto e decisioni arbitrali al... REF CAM POV: You Are The Referee in Atalanta-Inter | HAIER CAM | Serie A 2025/26 Contenuti utili per approfondire Var da incubo gol irregolare e rigore... Discussioni sull' argomento Lazio-Atalanta, le pagelle: Dele-Bashiru a tutto campo, 7. Kolasinac 5, infilzato sul gol; L'Atletico sugli scudi, 5-2 al Tottenham: Kinsky vive 15' da incubo; Champions, andata ottavi: cadono Liverpool e Tottenham, Yamal salva il Barcellona; Ranocchia: Gol del Milan, ecco chi ha sbagliato nell'Inter. Fiorentina-Jagiellonia, moviola: incubo Comuzzo, Var decisivo e super Mazurek prima del miracolo, sei gol e 9 cartelliniLa prova dell’arbitro serbo Srdjan Jovanovic all’Artemio Franchi nel ritorno del match di Conference League Fiorentina-Jagiellonia analizzata ai raggi X, la moviola ... sport.virgilio.it L’Inter è furente per il contatto non sanzionato da arbitro e VAR. Un episodio destinato a far molto discutere - facebook.com facebook #Colonnese: "VAR un disastro per tutti. Inter delusa da #Chivu per la Champions, ora spera nello Scudetto" x.com