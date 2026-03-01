VAR negato al Milan | rigore non concesso nel finale brividi per il gol di Pavlovic

Durante la partita di Serie A allo stadio Zini, Cremonese e Milan si sono affrontate in un match caratterizzato da un ritmo intenso e alcune decisioni arbitrali discusse. Nel corso dell'incontro, il VAR ha negato un rigore al Milan nel finale, mentre Pavlovic ha segnato un gol che ha fatto tremare i tifosi presenti. La gara si è conclusa con emozioni e tensioni sul campo.

Nel confronto di Serie A disputato allo stadio Zini, Cremonese e Milan hanno offerto una sfida arrancata tra ritmo alto e decisioni arbitrali al centro del discorso. Davide Nicola guida la squadra di casa, mentre Massimiliano Allegri dispensa le rotazioni per mantenere l’equilibrio della squadra campione in carica. Il punteggio finale restituisce al Milan i tre punti, con Pavlovic autore della rete iniziale e Leao a chiudere la contesa nel recupero, mettendo a segno il 2-0. Fin dai primi minuti, il Milan prende possesso delle azioni e crea le occasioni migliori grazie a un prolungato possesso palla. Le iniziative offensive sono spesso affidate a Rafael Leao, che impone ritmo e penetranti traiettorie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c'eraMarelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero.

