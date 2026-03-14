Il Vangelo del 14 marzo 2026 racconta la parabola del fariseo e del pubblicano, due uomini che si recano al tempio per pregare. Il fariseo si vanta della propria condotta, mentre il pubblicano si presenta umilmente chiedendo perdono. La scena si svolge durante l’atto di preghiera, con i due personaggi che esprimono atteggiamenti opposti. Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere sulla loro espressione di fede.

Meditiamo il Vangelo del 14 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Due uomini si recano al tempio a pregare. Uno crede di essere giusto davanti a Dio, l’altro riconosce i propri peccati, le proprie debolezze. Con la parabola del fariseo e del pubblicano, Gesù ci insegna che la vera grandezza non è figlia dell’orgoglio, ma dell’umiltà sincera del cuore di fronte all’Altissimo. In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 14 marzo 2026: il fariseo e il pubblicano

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