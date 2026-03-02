Il Vangelo del 2 marzo 2026 invita a riflettere sulla misericordia, con il comando di essere misericordiosi come il Padre. La lettura è proposta da don Luigi Maria Epicoco e si propone di accompagnare i fedeli all’inizio della giornata. La frase si concentra sull’importanza di mettere in pratica questo insegnamento nel quotidiano, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Meditiamo il Vangelo del 2 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù ricorda ancora una volta l’importanza di amare, perdonare, non giudicare gli altri, poiché non sappiamo cosa si nasconda realmente dietro certi gesti. È quel dare senza fare calcoli che ci svela la logica sovrabbondante del Padre Celeste. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 2 marzo 2026: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso»

2 marzo 2026 - Siate misericordiosi come il Padre

