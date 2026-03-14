Vandoies | multa annullata per scritta ‘Tirol’ a 60 metri

A Vandoies, una donna ha ricevuto una multa di 430 euro perché aveva esposto una scritta con la parola

Una sanzione di 430 euro inflitta a una proprietaria di Vandoies per aver esposto la scritta Tirol ha generato un contenzioso legale che tocca il cuore dell’identità del territorio. L’avvocato Nicola Canestrini ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Bressanone, sostenendo che l’iniziativa rientra nella campagna Grüß Gott in Tirol e non viola le norme di sicurezza stradale. La questione nasce da una maxi scritta con caratteri alti 1,5 metri posizionata su un prato a 60 metri dalla carreggiata, in vista della strada statale. Gli Schützen avevano sistemato simili striscioni lungo la val Pusteria per celebrare i giochi olimpici ad Anterselva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vandoies: multa annullata per scritta ‘Tirol’ a 60 metri Articoli correlati Autovelox non omologato: multa annullata, 173 euro e 3Un precedente giudiziario emerso dal tribunale di pace di Ancona ha ribaltato una sanzione stradale di 173 euro inflitta all’avvocato Elisa Marziali,... Leggi anche: Multa annullata in viale Cavina: "Il dispositivo non è omologato" Tutto quello che riguarda Vandoies multa annullata per scritta... Vandoies, multa per la maxi scritta Tirol: contestata la limitazione della libertà di espressioneMulta di 430 euro per aver esposto sulla propria proprietà una scritta gigante Tirol con la bandiera austriaca, a 60 metri dalla carreggiata. L'avvocato, Nicola Canestrini, sostiene che non si tratt ... altoadige.it Maxi scritte 'Tirol' in occasione di Milano-Cortina, ricorso contro multa(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - E' evidente che in realtà si tratta di una limitazione della libertà di espressione: così Nicola Canestrini, l'avvocato che difende una signora di Vandoies multata perché ... msn.com