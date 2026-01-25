Le terme del Bacucco rinascono dopo secoli via libera al parco agro-termale | FOTO

Le terme del Bacucco tornano a vivere dopo secoli, con l'apertura del nuovo parco agro-termale. Un progetto che valorizza il patrimonio naturale e storico della zona, offrendo un'oasi di benessere e relax. Questa rinascita rappresenta un'importante opportunità per il territorio, unendo tradizione e sostenibilità. Il 2025 si apre così con una novità significativa, confermando l'impegno per il rilancio di questa storica area.

Avevamo scritto che il 2025 sarebbe stato l'anno della verità, avevamo sbagliato di 21 giorni sbagliato di appena ventuno giorni. Il 21 gennaio la "missione impossibile" di riportare in “vita”, turisticamente parlando, le terme del Bacucco da parte dell'imprenditore Ferdinando Ciambella, è ufficialmente riuscita. Tramite determina il Comune di Viterbo ha sancito la conclusione positiva della conferenza dei servizi. In parole povere il parco agro-termale del Bacucco si può fare. L'azienda agricola Monte Jugo ha ottenuto l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività agrituristica e per il recupero di quelle vasche che videro passare Michelangelo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

