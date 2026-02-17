Incubo valanghe sulle Alpi Allerta in Valle d’Aosta evacuata frazione a Bardonecchia in Svizzera isolate diverse località

Una valanga ha travolto alcune case a Bardonecchia, portando all’evacuazione di una frazione. La neve abbondante e le temperature in calo hanno fatto scattare l’allerta nelle Alpi, con diverse località svizzere isolate a causa delle slavine. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente la zona.

Aosta, 17 febbraio 2026 – Forte preoccupazione nelle regioni alpine per le valanghe. In particolare è 'forte' - indice 4 su una scala di 5 punti - il pericolo in Valle d'Aosta. L'allerta riguarda soprattutto la parte nord-occidentale della regione, comprendendo le valli del Gran Paradiso, del Monte Bianco, del Grand Combin, del Cervino e del Monte Rosa. La Protezione civile ha emesso un'allerta arancio per criticità valanghiva. "Con neve fresca e vento tempestoso - si legge nel bollettino valanghe della Regione Valle d'Aosta - la situazione valanghiva è pericolosa. Il forte vento causerà il trasporto della neve fresca.