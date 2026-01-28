Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino | posizione unitaria sul punto nascita della Gruccia

La conferenza dei sindaci del Valdarno si è riunita oggi per decidere sul futuro del punto nascita della Gruccia. Dopo un confronto diretto, i primi cittadini hanno stabilito una posizione comune, cercando di difendere il servizio nonostante le pressioni. La decisione arriverà nelle prossime settimane, ma intanto l’unità tra i sindaci è evidente.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – . Posizione compatta e una richiesta chiara: il punto nascita dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia non deve chiudere. È questo il messaggio emerso dalla riunione della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino, che si è svolta ieri pomeriggio a San Giovanni Valdarno alla presenza del direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. Al tavolo erano presenti la presidente Valentina Vadi, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, il sindaco di Bucine Paolo Nannini, il sindaco di Castelfranco Piandiscò Michele Rossi, il sindaco di Cavriglia Leonardo degl'Innocenti O' Sanni, il sindaco di Terranuova Bracciolini Sergio Chienni, il vice sindaco di Cavriglia Thomas Stagi, l'assessore di Terranuova Bracciolini Giulia Bigiarini, l'assessore di Bucine Silvia Cioni e in collegamento l'assessore del comune di Loro Ciuffenna Michela Bazzini.

