Valchiavenna4voice | a Piuro il finale di un progetto che ha fatto cantare la valle

Sabato 21 marzo alle 11 nella chiesa nuova di Borgonuovo di Piuro si terrà il concerto finale di Valchiavenna4voice, un progetto corale che ha coinvolto numerosi giovani e ha valorizzato le tradizioni locali. L’evento segnerà la conclusione di un percorso di musica e partecipazione che ha attraversato tutta la valle. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà in forma gratuita.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 21 marzo, alle ore 11, la chiesa nuova a Borgonuovo di Piuro ospiterà il concerto conclusivo del percorso corale che ha coinvolto centinaia di giovanissimi e la tradizione locale. Un’esplosione di voci e di gioia chiuderà ufficialmente il progetto Valchiavenna4voice, l’iniziativa che ha trasformato il territorio in un laboratorio corale permanente. Le nuove generazioni incontreranno la tradizione in un evento che celebra il potere della musica come collante sociale e generazionale. Protagonisti della mattinata saranno i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie di Piuro e Villa di Chiavenna. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Il Rione Martucci striglia l'amministrazione: "Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione urbana?"Si tratta del progetto integrato di rigenerazione urbana attraverso interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano, di promozione della... Almaviva, i sindacati alla Regione: "Che fine ha fatto il progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie?"Dopo l’incontro del 19 dicembre scorso, era stato comunicato l’avvio imminente delle delibere di giunta per l’attivazione del servizio 116117,...