Almaviva i sindacati alla Regione | Che fine ha fatto il progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie?
Le organizzazioni sindacali della Sicilia chiedono chiarimenti sul progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie di Almaviva. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc Sicilia sollecitano la Regione a convocare un tavolo di confronto per fare il punto sulla vertenza Almaviva Contact e verificare lo stato di avanzamento delle iniziative previste.
Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc Sicilia chiedono con urgenza a palazzo d’Orleans la riconvocazione di un tavolo di confronto sulla vertenza Almaviva Contact. Dopo l’incontro del 19 dicembre scorso con l’amministrazione regionale, ottenuto anche grazie alla mobilitazione e al presidio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
