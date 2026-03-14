Vacanze di Pasqua la guerra cambia i piani | Prezzi e limitazioni adesso è più difficile organizzare viaggi

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le vacanze di Pasqua, gli ascolani hanno riscontrato maggiori difficoltà nel pianificare i loro viaggi a causa di aumenti dei prezzi e restrizioni imposte dalle limitazioni legate alla guerra e all’instabilità internazionale. Le persone segnalano che i costi sono saliti e le opzioni di spostamento si sono ridotte rispetto agli anni passati. La situazione ha influenzato le decisioni di molti nel programmare le proprie vacanze.

Ascoli, 14 marzo 2026 – La guerra e l’instabilità internazionale stanno iniziando a pesare anche sulle scelte di viaggio degli ascolani. Quello che solitamente è il periodo in cui si programmano le vacanze di Pasqua, spesso con destinazioni esotiche e mete lontane, quest’anno è segnato da incertezza, timori e da una complessa riorganizzazione dei collegamenti aerei. Un quadro che mette in difficoltà non solo i turisti, ma anche le agenzie di viaggio cittadine, alle prese con cancellazioni, modifiche improvvise e costi in aumento. A incidere sono soprattutto le limitazioni sugli spazi aerei e la chiusura di alcuni scali strategici del Medio Oriente, tradizionalmente utilizzati come hub per raggiungere l’Asia e l’Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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