Nel 2026 sarà difficile organizzare viaggi last-minute | i voli sono già quasi tutti pieni

Il 2026 non è ancora cominciato ma si preannuncia già da record: i voli previsti per il prossimo anno sono già quasi tutti pieni. L'unico piccolo inconveniente? Sarà sempre più difficile organizzare viaggi low-cost. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Viaggi last minute: sono davvero vantaggiosi?

Leggi anche: Thuram a Inter TV: «Col Liverpool sarà difficile, loro una delle squadre più grandi d’Europa. Mi sento quasi tutti i giorni con quel loro giocatore»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dicembre è un mese "difficile". Da bambina lo aspettavo con trepidazione, da adulta stessa cosa. Allestire la casa in attesa del Santo Natale, cercare i vari pensierini, organizzare la cena del 24, il pranzo del 25 e godere della famiglia e degli affetti in maniera - facebook.com facebook