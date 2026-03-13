Trump | Le navi tirino fuori le palle e attraversino Hormuz La Turchia | Una nostra nave è passata con l’ok dell’Iran – La diretta

In un contesto di tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran, Donald Trump ha invitato le navi a superare lo stretto di Hormuz, usando un linguaggio diretto. La Turchia ha riferito di aver fatto passare una propria nave con l’autorizzazione dell’Iran. Nel quattordicesimo giorno di conflitto, Teheran ha celebrato la perdita di un aereo statunitense, mentre Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma ancora in vita.

Nel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma vivo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un militare francese è morto nell’attacco a Erbil, mentre l’Onu ha condannato Usa e Israele per l’attacco. Intanto secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato il blocco dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, che continua a lanciare attacchi contro Israele. Ma Trump replica: stiamo distruggendo il regime, è un onore uccidere questi pazzi bastardi. In una riunione con i leader del G7 il presidente Usa ha anche detto che l’Iran si sta per arrendere. 🔗 Leggi su Open.online

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