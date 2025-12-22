Oriocenter apre le porte al mondo dell’arte accogliendo la Mostra Mi Sono Innamorato

Oriocenter apre le proprie porte al mondo dell’arte con “Mi sono innamorato ”, una mostra che segna un nuovo e significativo dialogo tra cultura visiva contemporanea e uno dei luoghi simbolo della quotidianità commerciale, e che sarà visitabile tutti i giorni dal 23 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 dalle ore 10 alle ore 21. Si tratta di un progetto espositivo che porta l’arte fuori dai suoi contesti tradizionali per incontrare il pubblico in uno spazio inaspettato, rendendo l’esperienza estetica accessibile, diretta e profondamente emozionale. Il titolo della mostra prende ispirazione da un dipinto degli anni Sessanta di Paolo Baratella, presente in esposizione, e nasce come una dichiarazione d’amore: quella del collezionista Giacomo Torriani, procuratore di Oriocenter, per l’arte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

