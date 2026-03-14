Uno sbaglio non mi riconosco | a processo l’agente che colpì Bruna con il manganello

Un agente della polizia locale di Milano è comparso in tribunale accusato di aver colpito ripetutamente con il manganello una donna in via Sarfatti il 24 maggio 2023. Durante l’udienza, l’agente ha dichiarato di aver commesso un errore nel colpire alla testa e ha affermato di non riconoscersi nelle immagini delle riprese. Il processo riguarda lesioni aggravate e falso.

I fatti, ripresi da un video, risalgono a maggio 2023. La prossima udienza il 13 aprile "Colpirla alla testa è stato uno sbaglio, se mi riguardo in quelle immagini non mi riconosco". Lo ha detto al processo, che lo vede imputato per lesioni aggravate e falso, uno degli agenti della polizia locale di Milano che il 24 maggio 2023 in via Sarfatti colpì ripetutamente con il bastone 'distanziatore' la donna trans Bruna. Anche il collega coimputato ha riconosciuto che usare lo strumento in dotazione agli agenti "contro il capo” è “scorretto". Un dettaglio, tuttavia, che non aveva segnalato nell'annotazione di servizio. "Ho avuto contezza" del colpo in testa, ha spiegato, "solo quando ho visto il video” ripreso dagli studenti della Bocconi e da subito circolato sui social. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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#CarteggiDAutore @SalaLettura ...nel mio viso mi rinasce il Tuo nelle mie mani,la più cara cosa,la sola che amo su tutte,sei l’anima della mia anima,l’ultima forza che mi resta,l’ultima mia poesia, la vera,l’unica vera. Ungaretti: da una lettera a Bruna 1966 Il x.com

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