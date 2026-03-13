Il 24 maggio 2023, due agenti della polizia locale sono stati ripresi mentre colpivano con un manganello una persona alterata in via Sarfatti, all’ingresso della Bocconi a Milano. Uno di loro, un agente in divisa, è ora sotto processo, dichiarando che si è trattato di un errore e che non riconosce se stesso nelle immagini. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediática.

Milano, 13 marzo 2026 – Quando, il 24 maggio del 2023, era uscito il video in cui si vedevano due agenti della polizia locale colpire con un manganello, in via Sarfatti, proprio all’ingresso della Bocconi, una "persona alterata", era scoppiato un putiferio. Sotto i colpi degli agenti, che avevano spruzzato anche dello spray al peperoncino, c’era finita Bruna, una donna transessuale. "Colpirla in testa? Uno sbaglio”. "Colpirla alla testa è stato uno sbaglio, se mi riguardo in quelle immagini non mi riconosco". Ha detto così, al processo che lo vede imputato per lesioni aggravate e falso, uno degli agenti della Polizia locale di Milano. Usare... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpì Bruna in testa col manganello. Il ghisa a processo a Milano: “È stato uno sbaglio, non mi riconosco”

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