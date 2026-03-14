Durante il processo a Milano, un agente della polizia locale si è scusato con la trans Bruna, affermando che colpirla alla testa è stato un errore. La vicenda riguarda il pestaggio avvenuto il 24 maggio 2023 e vede due agenti imputati per lesioni aggravate e falso nei verbali. In aula, uno dei due agenti ha anche contraddetto la propria versione dei fatti.

La fotografia del processo agli agenti della polizia locale accusati di lesioni aggravate e falso nei verbali per il pestaggio del trans ‘Bruna’ a Milano del 24 maggio 2023 arriva quando uno dei due imputati cade in contraddizione sulle versioni fornite al Tribunale di Milano. I suoi legali chiedono alla giudice Marina Colabrodo una pausa di “5 minuti” perché in quel momento l’uomo non è in grado “di rispondere alle domande”. Concessa, torna più rilassato, l’esame fila liscio fino in fondo. Rimangono alcuni punti oscuri e versioni che non combaciano nemmeno fra i due vigili, imputati in concorso per aver manganellato e preso a calci, mentre... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, l’agente al processo si scusa con la trans Bruna: “Colpirla alla testa è stato uno sbaglio”

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