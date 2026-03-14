I dati sulle immatricolazioni universitarie, appena pubblicati dal Ministero dell'Università, mostrano un calo significativo rispetto agli anni precedenti. Le cifre indicano una diminuzione delle nuove iscrizioni in molte facoltà, con numeri che sorprendono negativamente. La situazione evidenzia una tendenza preoccupante e nessuna regione sembra essere immune da questo risultato.

Numeri che sorprendono, in negativo. Dai primi dati sulle immatricolazioni universitarie elaborati dal Mur emerge una doppia doccia fredda. La prima riguarda il numero di giovani che decidono di continuare gli studi, diminuito del 3,3% negli ultimi dodici mesi. La seconda riguarda invece le lauree Stem che, pur restando tra le più richieste dal mercato del lavoro, registrano un arretramento invece di crescere. Un segnale tutt'altro che positivo per un Paese che, allo stesso tempo, rimane tra i primi in Europa per disoccupazione giovanile e al penultimo posto — davanti solo alla Romania — per numero di laureati. Il tutto mentre le università italiane, almeno sulla carta, rischiano di perdere circa 100mila iscritti all'anno tra il 2027 e il 2040 a causa della denatalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, i dati sulle immatricolazioni: doppia doccia fredda

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