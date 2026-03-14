Università i dati che preoccupano | calano le matricole e frenano le lauree Stem

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato uno studio sui recenti accessi all’università, evidenziando un calo delle matricole e un rallentamento delle lauree nelle discipline STEM. I dati mostrano che meno studenti si iscrivono e completano gli studi in questi settori rispetto al passato, aprendo una riflessione sulla situazione attuale del sistema universitario italiano.

Un quadro non proprio roseo quello tratteggiato dal ministero dell'Università e della Ricerca che ha condotto uno studio sui recenti accessi all'università. Stando agli ultimi dati elaborati tenendo conto delle immatricolazioni, sono diminuiti i ragazzi che decidono di proseguire gli studi al termine della scuola superiore. Le stesse lauree Stem – ossia quelle discipline scientifiche e tecnologiche che includono Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – hanno visto una diminuzione degli studenti. È stata una vera e propria doccia fredda per gli analisti, specie se si considera la situazione in cui si trova il nostro Paese. L'Italia si trova purtroppo ai primi posti per disoccupazione giovanile, ed è al penultimo posto, dopo la Romania, per numero di laureati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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