Lauree Stem 30mila euro per le studentesse romagnole | aperte le borse di studio intitolate ad Arianna Marchi

Sono state aperte le borse di studio dedicate alle studentesse romagnole che si iscrivono a corsi di laurea STEM. La cifra complessiva disponibile è di 30 mila euro, suddivisa tra dieci beneficiarie. Le borse portano il nome di Arianna Marchi e sono destinate a sostenere le giovani impegnate in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Dieci premi da 3mila euro ciascuno per sostenere le future scienziate. L'iniziativa di Legacoop e Cia-Conad: "Superiamo il divario di genere nelle facoltà scientifiche" Trentamila euro per sostenere il percorso universitario di dieci studentesse in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, le cosiddette lauree “Stem”. Le dieci borse di studio da tremila euro ciascuna sono intitolate alla memoria di Arianna Marchi, ex presidente della cooperativa sociale Zerocento, scomparsa nel 2021. Possono partecipare al bando le studentesse residenti in una delle province della Romagna (Ravenna, Forlì-Cesena o Rimini) che siano iscritte per l’anno accademico 20252026 in un corso di tipo scientifico e abbiano ottenuto una media ponderata di voti degli esami sostenuti non inferiore a 2630. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

