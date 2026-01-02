Giunta Fico Unimpresa Irpinia Sannio saluta la svolta per le aree interne
Unimpresa Irpinia Sannio commenta positivamente la formazione della nuova giunta regionale presentata da Roberto Fico. La nomina rappresenta un passo importante verso un rinnovamento istituzionale, con un’attenzione rafforzata alle aree interne della Campania. Questo cambiamento potrebbe favorire politiche più mirate e sostenibili per lo sviluppo delle comunità locali, contribuendo a un equilibrio territoriale più equo e duraturo.
Tempo di lettura: 4 minuti Unimpresa Irpinia Sannio accoglie con favore la composizione della nuova giunta regionale presentata dal presidente Roberto Fico, interpretandola come un segnale chiaro di rinnovamento e di attenzione verso le aree interne della Campania. L’associazione sottolinea come la scelta di figure con competenze solide e radicate nei territori rappresenti un’opportunità concreta per imprimere una svolta alle politiche di sviluppo regionale. Particolarmente significativa è la nomina di una docente dell’Università del Sannio alla guida dell’assessorato all’Agricoltura. La sua esperienza accademica e professionale, maturata proprio nello studio delle dinamiche rurali e dello sviluppo territoriale, viene considerata da Unimpresa un valore aggiunto per affrontare con competenza le sfide che riguardano i territori più fragili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
