Unimpresa Irpinia Sannio | Basta umiliazioni alle aree interne della Campania
Unimpresa Irpinia Sannio, associazione che rappresenta le imprese delle aree interne della Campania, invita il Presidente della Regione, Roberto Fico, a tradurre le dichiarazioni di attenzione verso Irpinia e Sannio in azioni concrete. L’organizzazione sottolinea l’importanza di evitare umiliazioni e di promuovere politiche sostenibili per lo sviluppo di queste zone, auspicando un impegno reale per il loro progresso economico e sociale.
Unimpresa Irpinia Sannio, associazione di rappresentanza delle imprese delle aree interne della Campania, si rivolge speranzoso al Presidente della Regione, Roberto Fico, affinché alle dichiarazioni di attenzione verso Irpinia e Sannio seguano scelte politiche coerenti e concrete. La prima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
