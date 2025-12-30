Unimpresa Irpinia Sannio | Basta umiliazioni alle aree interne della Campania

Unimpresa Irpinia Sannio, associazione che rappresenta le imprese delle aree interne della Campania, invita il Presidente della Regione, Roberto Fico, a tradurre le dichiarazioni di attenzione verso Irpinia e Sannio in azioni concrete. L’organizzazione sottolinea l’importanza di evitare umiliazioni e di promuovere politiche sostenibili per lo sviluppo di queste zone, auspicando un impegno reale per il loro progresso economico e sociale.

