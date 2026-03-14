Undici torri eoliche alte fino a 200 metri | preoccupazione nella Grecìa Salentina
Il prossimo 15 marzo a Martano si terrà un incontro pubblico nella sala “K. Wojtyla” in piazza Caduti dedicato alle ragioni del no al progetto del maxi parco eolico denominato “Lecce”. L’evento, previsto per le 9.30, si concentra sulla discussione riguardo alle undici torri eoliche che previste nel progetto, alcune alte fino a 200 metri.
A Martano un incontro pubblico promosso dall’associazione Salento Sostenibile per discutere il progetto del parco eolico “Lecce”, in fase di valutazione di impatto ambientale al ministero dell’Ambiente MARTANO - Domenica 15 marzo 2026, alle ore 9.30, nella sala convegni “K. Wojtyla” in piazza Caduti a Martano si terrà un incontro pubblico dedicato alle ragioni del no al progetto del maxi parco eolico denominato “Lecce”, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il progetto prevede l’installazione di undici aerogeneratori alti fino a 200 metri, per una potenza complessiva di 72,6 megawatt, distribuiti nei territori di Martano, Calimera e Carpignano Salentino, nel cuore della Grecìa Salentina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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