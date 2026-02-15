Sette torri eoliche alte 200 metri il progetto del parco tra Bagnoregio e Lubriano | FOTO
Una società ha avviato la costruzione di sette torri eoliche alte 200 metri tra Bagnoregio e Lubriano, trasformando il paesaggio della Teverina. Il progetto prevede la posa di giganteschi aerogeneratori che si stagliano sul territorio, visibili da diversi punti della zona. Questa operazione modifica in modo significativo il panorama locale, già molto apprezzato per le sue caratteristiche naturali.
La relazione sulle dimensioni degli aerogeneratori previsti nel piano della Torcello Wind: ogni pala è lunga 83 metri. Investimento da 72 milioni di euro: le opere di connessione toccheranno altri tre comuni Non si tratta solo di energia, ma di un cambiamento radicale del paesaggio per una porzione importante della Teverina. Negli uffici romani del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prosegue la valutazione di impatto ambientale. L'investimento economico di 72 milioni di euro dà la misura finanziaria dell'operazione, mentre le quote altimetriche delle strutture a dare quella visiva: le sette torri previste arriveranno a toccare, nel punto più alto, i 200 metri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
