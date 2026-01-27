Incidente con il monopattino | giovane trasferito in ospedale

In seguito a un incidente con un monopattino avvenuto questa mattina a Casatenovo, un giovane è stato trasportato in ospedale. L'evento si è verificato nella prima parte della giornata e le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente. La situazione resta sotto controllo e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

Incidente nella prima mattina di oggi, martedì 27 gennaio, a Casatenovo, con un monopattino coinvolto. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro che ha visto avere la peggio il giovane di 27 anni che viaggiava sul proprio mezzo di micromobilità elettrica. Lo schianto è avvenuto alle 7.45 in via del Lavoro all'altezza del civico 4. Non appena scattato l'allarme la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Besana in codice giallo (media gravità). Dopo una prima assistenza portata sul posto, per il 27enne rimasto ferito è stato necessario il trasporto in ospedale sempre in codice giallo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Casatenovo Episodio violento a Mandello: giovane trasferito in ospedale Incidente, viene investito sul monopattino da una moto: 33enne in ospedale Stamattina a Concorezzo, lungo la Sp 13 36, un uomo di 33 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Casatenovo Argomenti discussi: Incidente con il monopattino, atterra l'elisoccorso: ferito un 19enne; Incidente con il monopattino: giovane trasferito in ospedale; Incidente in Ticino, grave un 65enne caduto con il monopattino elettrico; A scuola di monopattino: gli studenti delle superiori si eserciteranno con un simulatore di guida. Incidente con il monopattino, atterra l'elisoccorso: ferito un 19enneGrave incidente stradale con il monopattino. L’incidente è accaduto poco dopo le 17 di domenica 25 gennaio a Limbiate. Nello schianto, avvenuto in corso Milano, sono rimaste coinvolte due persone. monzatoday.it Cade dal monopattino e resta ferito gravemente: giallo sull'incidente del giovaneROVIGO - È un giallo il sinistro accaduto ieri mattina a Granzette, in via Chiarugi. Un giallo perché un giovane è rimasto ferito gravemente di certo per una caduta con ... ilgazzettino.it Incidente statale 17 bis in territorio di Tempera, scontro tra auto e monopattino: un ferito. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.