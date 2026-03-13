Hegseth | Leader iraniani sottoterra come topi Mojtaba ferito e spaventato Teheran raid su manifestazione | C' è Larijani

Hegseth ha affermato che i leader iraniani si nascondono sottoterra, mentre Mojtaba è stato ferito e appare spaventato. A Teheran, un raid ha colpito una manifestazione, e tra i presenti si trovava Larijani. In Iraq, un aereo cisterna statunitense è caduto, causando quattro vittime. Inoltre, sei soldati francesi sono rimasti feriti durante un attacco di droni nel nord del paese.