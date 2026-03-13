Hegseth | Leader iraniani sottoterra come topi Mojtaba ferito e spaventato Teheran raid su manifestazione | C' è Larijani
Hegseth ha affermato che i leader iraniani si nascondono sottoterra, mentre Mojtaba è stato ferito e appare spaventato. A Teheran, un raid ha colpito una manifestazione, e tra i presenti si trovava Larijani. In Iraq, un aereo cisterna statunitense è caduto, causando quattro vittime. Inoltre, sei soldati francesi sono rimasti feriti durante un attacco di droni nel nord del paese.
Aereo cisterna Usa cade in Iraq: 4 morti. Sei soldati francesi feriti in un attacco di droni nel nord dell'Iraq. Abbattuto il terzo missile sullo spazio aereo turco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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