Il giallo della Bolognina profuma di primavera | l’8 marzo regalati una passeggiata tra le mimose

Il 7 marzo 2026 a Bologna si annuncia una giornata di sole con temperature piacevoli. In città, le vie principali si stanno progressivamente riempendo di mimose, i fiori simbolo della festa dell’8 marzo. Molti cittadini si stanno preparando a passeggiare tra i pini e gli alberi di via Bolognina, dove si notano già i primi rami fioriti. La tradizione di regalare mimose si conferma anche quest’anno come gesto diffuso tra le persone.

Bologna, 7 marzo 2026 – C’è l’abitudine di pensare “in piccolo” alla mimosa, simbolo dell’8 marzo racchiuso in un ramicello con fiori simili a piumini. Ma c’è un quartiere, all’ombra delle Due Torri, che in questi giorni ci stupisce per la concentrazioni di alberi spumeggianti. Il giallo della Bolognina – una frase che sembra il titolo di un noir - si consuma in particolare tra alcune strade dove case private mostrano questa fioritura incredibile. Questa è l’idea per una passeggiata speciale domenica 8 marzo. 8 marzo: tutti gli appuntamenti per la festa della donna a Bologna e provincia Due alberi imponenti in via Fioravanti. Lungo la via del nuovo Comune, dopo Fondo Comini, ecco un albero di mimosa che fa capolino da un giardino condominiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8 marzo tra mimose e responsabilità: il simbolo e la sostanzaConfcommercio Padova ripropone "una mimosa di consapevolezza" e richiama l'attenzione su salari più bassi, carichi di cura e violenza di genere.

