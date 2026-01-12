Vacci piano con lo smartphone | torna la Camminata delle famiglie

Da brindisireport.it 12 gen 2026

Il Patto digitale “Il telefono senza fili” torna con la seconda edizione della Camminata delle famiglie “Vacci piano con lo smartphone”. In occasione dell’11ª gara podistica “Corri a Ceglie”, l’evento mira a promuovere momenti di aggregazione e consapevolezza sull’uso equilibrato del telefonino, coinvolgendo famiglie e cittadini in un percorso di sensibilizzazione e benessere, organizzato dall’Associazione Atletica Ceglie Messapica con il patrocinio del Comune.

CEGLIE MESSAPICA - Il Patto digitale "Il telefono senza fili", in occasione dell'11esima edizione della gara podistica "Corri a Ceglie", organizzata dall'Associazione Atletica Ceglie Messapica con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, organizza la seconda Camminata delle famiglie "Vacci.

