Vacci piano con lo smartphone | torna la Camminata delle famiglie

Il Patto digitale “Il telefono senza fili” torna con la seconda edizione della Camminata delle famiglie “Vacci piano con lo smartphone”. In occasione dell’11ª gara podistica “Corri a Ceglie”, l’evento mira a promuovere momenti di aggregazione e consapevolezza sull’uso equilibrato del telefonino, coinvolgendo famiglie e cittadini in un percorso di sensibilizzazione e benessere, organizzato dall’Associazione Atletica Ceglie Messapica con il patrocinio del Comune.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.