Quadro trovato in casa di Epstein | cosa raffigura e perché ha messo in imbarazzo Bill Clinton la vicenda è inquietante

Un quadro trovato nella casa di Jeffrey Epstein ha suscitato scalpore per la sua natura inquietante e dettagliata. Raffigura scene o figure che hanno messo in imbarazzo Bill Clinton, coinvolgendolo in modo diretto. La scoperta di questo dipinto ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce un elemento che ha generato molte discussioni senza che siano ancora chiare le motivazioni o le implicazioni.

Un dipinto particolare. Troppo particolare per passare inosservato. Nella residenza di Jeffrey Epstein, il finanziere al centro di uno dei più grandi scandali legati allo sfruttamento sessuale degli ultimi decenni, gli investigatori hanno trovato un’opera d’arte che ha sollevato domande inquietanti: un ritratto dell’ex presidente Bill Clinton, ritratto con indosso un abito blu e tacchi a spillo. Lo stesso tipo di abito blu che Monica Lewinsky indossava durante il loro incontro più famoso, quello che ha portato all’impeachment presidenziale nel 1998. La vicenda è tornata prepotentemente alla ribalta durante la deposizione di Clinton davanti alla Commissione di Supervisione della Camera dei Rappresentanti, tenutasi il 27 febbraio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

