Un iter artistico e informativo Alla Famiglia Legnanese apre la mostra sull’Alzheimer

Alla Famiglia Legnanese è aperta una mostra dedicata all’Alzheimer che mette in evidenza gli aspetti artistici e informativi della malattia. La mostra non si limita alla perdita di memoria, ma affronta anche gli aspetti legati agli oneri assistenziali, burocratici, economici e affettivi che questa condizione comporta. Un percorso che coinvolge diversi aspetti dell’impatto dell’Alzheimer sulla vita delle persone.

Non è solo nella perdita di memoria, la fatica imposta dalla malattia di Alzheimer. Ma anche, e soprattutto, negli oneri assistenziali, burocratici, economici e affettivi che l’Alzheimer comporta. Perché si tratta di una patologia che colpisce non solo il malato bensì investe l’intero nucleo familiare. Ma una mano tesa arriva dagli enti del terzo settore, che offrono un supporto importante. Per far luce su questa realtà, si inaugura oggi alle 10 nella Sala Caironi della Famiglia Legnanese (via Giacomo Matteotti 3) la mostra promossa dall’associazione A.per non dimenticare. Il percorso artistico e descrittivo presenta le attività che il gruppo offre ai portatori della malattia di Alzheimer e ai loro familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un iter artistico e informativo. Alla Famiglia Legnanese apre la mostra sull’Alzheimer Articoli correlati Ancona: “Memorie”, la mostra fotografica sull’Alzheimer tra dignità, emozioni e la forza dei “Caffè Alzheimer”.La fragilità della memoria, la bellezza di un istante che sfugge, la dignità di chi convive con la malattia di Alzheimer: sono questi i temi al... Famiglia del bosco, scontro aperto sull’istruzione: per i servizi sociali la madre rifiuta ogni insegnamento, ma la difesa apre alla maestra a domicilioL’ultima relazione dei servizi sociali segnala l’opposizione della madre all’istruzione dei figli, definendola diffidente e poco collaborativa,...