Famiglia del bosco scontro aperto sull’istruzione | per i servizi sociali la madre rifiuta ogni insegnamento ma la difesa apre alla maestra a domicilio

La famiglia del bosco si trova al centro di un acceso confronto sull’istruzione, con i servizi sociali che evidenziano il rifiuto della madre nel consentire l’educazione tradizionale. La difesa, invece, propone l’istituzione di un insegnamento a domicilio, offrendo un’alternativa che possa garantire ai bambini un percorso educativo personalizzato e rispettoso delle esigenze familiari.

L'ultima relazione dei servizi sociali segnala l'opposizione della madre all'istruzione dei figli, definendola diffidente e poco collaborativa, mentre i bambini mostrano un buon adattamento alla comunità. La difesa respinge le accuse di chiusura totale, confermando la disponibilità dei genitori ad accogliere un'insegnante domiciliare e le vaccinazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

