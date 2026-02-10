Nuova Ferrari Luce 2026 | foto ed info del nuovo suv elettrico

La Ferrari presenta il suo primo SUV completamente elettrico, chiamato Luce, previsto per il 2026. La casa di Maranello ha diffuso le prime immagini e dettagli sul modello, che segna una svolta importante nella sua storia. La vettura punta a coniugare le prestazioni sportive con l’innovazione elettrica, facendo già parlare di sé nel mondo dell’auto.

Ecco tutte le informazioni aggiornate sulla Ferrari Luce, la prima auto completamente elettrica di Ferrari — un modello che rappresenta una svolta storica per il marchio di Maranello Cos’è la Ferrari Luce. La Ferrari Luce è il primo veicolo completamente elettrico prodotto da Ferrari, che sostituisce il nome di progetto “Elettrica”. È un modello di lusso ad alte prestazioni, una quattro-porte quattro-posti con trazione integrale e un carattere molto diverso da qualsiasi Ferrari tradizionale. Nome: Ferrari Luce (in italiano “luce”, riferimento anche all’elettricità). Produttore: Ferrari S.p.A.. Produzione: dal 2026 a Maranello (Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

