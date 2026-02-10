La Ferrari presenta il suo primo SUV completamente elettrico, chiamato Luce, previsto per il 2026. La casa di Maranello ha diffuso le prime immagini e dettagli sul modello, che segna una svolta importante nella sua storia. La vettura punta a coniugare le prestazioni sportive con l’innovazione elettrica, facendo già parlare di sé nel mondo dell’auto.

Ecco tutte le informazioni aggiornate sulla Ferrari Luce, la prima auto completamente elettrica di Ferrari — un modello che rappresenta una svolta storica per il marchio di Maranello Cos’è la Ferrari Luce. La Ferrari Luce è il primo veicolo completamente elettrico prodotto da Ferrari, che sostituisce il nome di progetto “Elettrica”. È un modello di lusso ad alte prestazioni, una quattro-porte quattro-posti con trazione integrale e un carattere molto diverso da qualsiasi Ferrari tradizionale. Nome: Ferrari Luce (in italiano “luce”, riferimento anche all’elettricità). Produttore: Ferrari S.p.A.. Produzione: dal 2026 a Maranello (Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ferrari Luce 2026: foto ed info del nuovo suv elettrico

Approfondimenti su Ferrari Luce

Ultime notizie su Ferrari Luce

