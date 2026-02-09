Nuova Ferrari Luce

Ferrari ha presentato il design degli interni della sua prima vettura completamente elettrica, chiamata appunto Ferrari Luce. L’azienda ha deciso di svelare il nome e le caratteristiche di questa novità, segnando un passo importante nel passaggio all’elettrico. La presentazione è arrivata senza grandi annunci ufficiali, ma con immagini che mostrano un interno curato e moderno, pensato per un pubblico amante della velocità e dell’innovazione. Sono ancora poche le informazioni sulla data di uscita, ma il Cavallino Rampante si prepara a entrare in una nuova era.

(Adnkronos) – Ferrari ha svelato il design degli interni e annunciato il nome della sua nuova vettura completamente elettrica: Ferrari Luce, aprendo un nuovo e innovativo capitolo nella storia del Cavallino Rampante. Il nome "Luce" inaugura una nuova strategia di denominazione e sintetizza l'approccio del marchio all'elettrificazione: non come fine tecnologico, ma come piattaforma espressiva.

Ferrari Luce: la prima elettrica ha gli interni in vetro aerospaziale e tanti comandi fisici

Il vetro è anche nella chiave di questa Ferrari, la prima al mondo costruita con un display E-Ink integrato, una tecnologia simile a quella del Kindle di Amazon. È bi-stabile, consuma energia solo quando cambia stato.

Si chiama Ferrari Luce la prima elettrica di Maranello: svelati gli interni

Ferrari ha svelato a San Francisco gli interni della nuova Ferrari Luce disegnata in collaborazione con lo studio di Jony Ive, storico designer di Apple.

La plancia della nuova Ferrari Luce punta a sorprendere partendo dagli interni: vetro "aerospaziale" e alluminio lavorato a controllo numerico, con un'impostazione totalmente nuova.

