Durante il Festival di Sanremo 2026, Sayf è stato visto mentre serviva caffè a fan e giornalisti, facendo subito parlare di sé sui social. Un video che mostra il momento ha rapidamente girato online, attirando l’attenzione di molti. L’artista, noto per il suo stile diretto e spontaneo, ha deciso di interagire con il pubblico in modo semplice, offrendo loro un momento di vicinanza.

Quando pensi a un artista in gara al Festival di Sanremo, probabilmente lo immagini chiuso in albergo a provare per l’ennesima volta, concentrato, teso, magari con gli auricolari nelle orecchie per isolarsi dal mondo. Invece Sayf, concorrente dell’edizione 2026 con il brano “Tu mi piaci tanto”, il cui nome ha provocato più di qualche problema di pronuncia, ha scelto una preparazione decisamente più insolita: mettersi dietro al bancone di un bar e servire cappuccini e cornetti ai passanti. È successo nel pomeriggio del 26 Febbraio, a poche ore dalla serata decisiva del Festival. Il teatro dell’operazione è stato il bar Santissimo, nel cuore pulsante di Sanremo, proprio in piazza San Siro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026: Sayf serve caffè a fan e giornalisti (e il video diventa virale)

