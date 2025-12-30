Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in Iran e il video diventa virale

Da ilfattoquotidiano.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane seduto sull’asfalto di viale Joumhouri, nel centro di Teheran, ha catturato l’attenzione internazionale. Il suo atteggiamento, immobile di fronte a un gruppo di poliziotti in moto, è diventato un simbolo delle proteste in Iran. Il video, condiviso sui social, ha fatto il giro del mondo, rappresentando un momento di resistenza pacifica e di denuncia.

Un ragazzo si accuccia sull’asfalto e aspetta un’orda di agenti in moto. Ha fatto il giro del mondo diventando simbolo della protesta un video girato in viale Joumhouri, nel centro di Teheran, mostra una persona – identificata da molti come un giovane – seduta a gambe incrociate sull’asfalto, immobile, mentre di fronte avanzano decine di poliziotti in moto, vestiti di nero e con il casco. Alle sue spalle la folla fugge tra i lacrimogeni. Il filmato, ampiamente condiviso sui social e rilanciato dai media internazionali, è stato paragonato al celebre “uomo del carro armato” di Piazza Tienanmen, diventando il simbolo visivo di una rabbia silenziosa contro l’iperinflazione e il deterioramento delle condizioni di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in iran e il video diventa virale

© Ilfattoquotidiano.it - Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in Iran e il video diventa virale

Leggi anche: Mascotte ubriaca prima della partita: caos allo stadio e il video diventa virale

Leggi anche: “Smettete di comprare questi giocattoli”: il video della pediatra inglese diventa virale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ragazzo seduto davanti poliziottiIl ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in Iran e il video diventa virale - Un giovane immobile davanti ai poliziotti diventa simbolo della rivolta come l'uomo di Tienanmen. ilfattoquotidiano.it

ragazzo seduto davanti poliziottiPicchia e morde i poliziotti che lo fermano davanti a una scuola di Torino: arrestato a 20 anni - Appena i poliziotti lo hanno fermato e gli hanno chiesto di seguirli in questura, ha iniziato a insultarli, li ha presi a pugni e li ha aggrediti a morsi. torinotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.