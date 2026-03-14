Ultima settimana di mobilitazione per i Giovani Democratici abruzzesi il vista del referendum costituzionale

Nell'ultima settimana di mobilitazione, i Giovani Democratici abruzzesi intensificano le attività in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. La campagna si concentra sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere dei magistrati, con eventi e iniziative che coinvolgono i membri del gruppo in tutta la regione. La mobilitazione si conclude con il voto popolare tra due settimane.

Sono previste iniziative diffuse nelle piazze, nei mercati, alle università e nei luoghi di incontro delle città abruzzesi per sostenere le ragioni del No Entra nel vivo la campagna dei Giovani Democratici abruzzesi per il referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. Nell'ultima settimana a disposizione ci saranno niziative diffuse nelle piazze, nei mercati, alle università e nei luoghi di incontro delle città abruzzesi per sostenere le ragioni del No e informare cittadine e cittadini sui contenuti della riforma. L’organizzazione giovanile supporterà le iniziative dei comitati per il No attraverso eventi pubblici, volantinaggi e attività di sensibilizzazione in vari territori della regione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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