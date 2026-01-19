I Giovani Democratici abruzzesi si incontrano per sottolineare l'importanza delle prossime elezioni a Pescara. Attraverso radicamento, mobilitazione e una visione condivisa, intendono rafforzare il ruolo delle città nel disegnare un’alternativa credibile e stabile per il futuro della regione. La loro azione mira a coinvolgere attivamente la comunità locale, contribuendo a una politica più vicina ai bisogni dei cittadini.

Nel capoluogo adriatico l'incontro della segreteria regionale dei Gd: "Radicamento, mobilitazione e visione, a partire dalle città, per costruire un’alternativa solida e credibile per il futuro della Regione" "Radicamento, mobilitazione e visione, a partire dalle città, per costruire un’alternativa solida e credibile per il futuro della Regione". Questa la linea della segreteria regionale dei Giovani Democratici, secondo cui le priorità attuali sono le prossime elezioni amministrative, a partire da Pescara e Chieti, nell'ambito di una mobilitazione che "coinvolgerà l’organizzazione a tutti i livelli, da quello cittadino a quello regionale e nazionale".🔗 Leggi su Ilpescara.it

I Giovani democratici: "Nessuna antieconomicità, vendere le reti del gas solo un danno per Pescara"I Giovani Democratici criticano la decisione di vendere le reti del gas a Pescara, definendola una scelta “incomprensibile” e dannosa per la città.

Leggi anche: I Giovani democratici ribadiscono il "sì" alla Nuova Pescara: "Una grande iniziativa pubblica per aprire al confronto"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Si riuniscono i Giovani Democratici abruzzesi: "Le elezioni a Pescara sono la priorità" - Nel capoluogo adriatico l'incontro della segreteria regionale dei Gd: "Radicamento, mobilitazione e visione, a partire dalle città, per costruire un’alternativa solida e credibile per il futuro della ... ilpescara.it