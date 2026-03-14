Ugo Longo 17 anni dalla morte dell' avvocato e dirigente sportivo che salvò la Lazio dalla crisi del 2003 evitando il fallimento

Ugo Longo, avvocato e dirigente sportivo, è ricordato per aver preso in mano la guida della Lazio nel 2003, salvandola da un rischio di fallimento. Durante il suo mandato come presidente della società, ha lavorato per stabilizzare la situazione finanziaria e sportiva del club. Longo, penalista di rilievo, è stato al centro delle vicende che hanno coinvolto la società in quegli anni.

Il 14 marzo ricorre l'anniversario della morte di Ugo Longo, avvocato penalista e dirigente sportivo che nel 2003 assunse l'incarico di presidente della Società Sportiva Lazio, svolgendo un ruolo decisivo in uno dei momenti più difficili della storia del club biancoceleste: guidò la società in una complessa fase di crisi economica riuscendo a evitarne il fallimento. Chi era Ugo Longo, ex Presidente della Lazio Nato a Caltanissetta il 1° gennaio 1941 e morto a Roma il 14 marzo 2009, Longo fu un avvocato di grande esperienza e una figura molto conosciuta negli ambienti giudiziari e sportivi italiani. Seppe mettere le proprie competenze legali al servizio della Lazio in un momento delicatissimo, quello della crisi economica del 2003, contribuendo a stabilizzare la situazione finanziaria e a garantire la continuità della società. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ugo Longo, 17 anni dalla morte dell'avvocato e dirigente sportivo che salvò la Lazio dalla crisi del 2003 evitando il fallimento Articoli correlati Leggi anche: L'uomo che cadde sulla terra, a 50 anni dalla sua uscita e a 10 dalla morte del protagonista, è ancora il riflesso di David Bowie Si salvò dalla fucilazione e dalla guerra: Enzo Marani celebra il traguardo dei 100 anniIl voltanese Enzo Marani ha festeggiato domenica il traguardo dei 100 anni, compiuti giovedì 5, alla Ca’ Vecchia di Voltana, dove la figlia Elena, i...