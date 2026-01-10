A cinquant’anni dall’uscita e dieci dalla scomparsa del protagonista,

Cinquant’anni fa un alieno arrivò sul pianeta Terra. David Bowie, all’anagrafe David Robert Jones, nel 1976 debuttava nel cinema dopo una carriera musicale cominciata più di dieci anni prima, diretto da Nicolas Roeg che lo volle come protagonista del suo quarto film, il primo di fantascienza, in cui fece del cantante semplicemente sé stesso, un extra-terreste giunto tra i terrestri, un essere connesso a stelle e galassie costretto a camminare per campagne e strade. L’uomo che cadde sulla Terra diventò l’esordio come attore principale per Bowie, che già si era confrontato con l’audiovisivo ma che approdava così al primo vero ruolo da protagonista, uno degli sci-fi più strani e introspettivi degli anni Settanta e oltre, in cui sembra più lui di quanto avrebbe potuto raccontare qualsiasi biografia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'uomo che cadde sulla terra, a 50 anni dalla sua uscita e a 10 dalla morte del protagonista, è ancora il riflesso di David Bowie

