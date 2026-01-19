Fico | Kallas debole e incapace si dimetta UE buona solo a odiare i russi

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha rilasciato un’intervista di un’ora al canale TA3, suscitando diverse reazioni. Le sue parole sono state analizzate nel contesto delle attuali dinamiche politiche e delle posizioni dell’Unione Europea, spesso criticate per la loro parzialità. Questo articolo approfondisce le dichiarazioni di Fico, offrendo una panoramica chiara e obiettiva su quanto emerso e sulle implicazioni possibili.

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha rilasciato dichiarazioni notevoli nel corso dell' intervista al canale di notizie TA3, durata un'ora. Ha parlato fra l'altro del rapporto di Bratislava con Bruxelles e ha espresso la sua opinione riguardo ai vertici UE. UE in crisi profonda. L'Unione Europea si trova in una crisi profonda ed è incapace di prendere decisioni forti ed efficaci, dice Fico. Dal canto suo, il premier constata comunque che l'unico "spazio vitale" possibile per il suo Paese è proprio la UE, alla quale la Slovacchia rimarrà ancorata perché "non abbiamo alternative". Ciò non toglie che occorre fare dei grossi cambiamenti, prendere delle iniziative per rendere l'Unione forte e competitiva.

