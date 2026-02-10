Giorno del Ricordo Meloni | Pagina dolorosa vittima per decenni di imperdonabile oblio

Il presidente Meloni ricorda il Giorno del Ricordo, definendolo una pagina dolorosa della nostra storia. Parla di decenni di silenzio e indifferenza che hanno lasciato vittime e ferite aperte. Meloni chiede di non dimenticare e di ricordare quel passato che non può essere cancellato.

"Una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza". Giorgia Meloni affida ai social il suo pensiero in occasione del 10 febbraio, Giorno del ricordo. "Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità. La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista.

