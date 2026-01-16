Apertura straordinaria per il Museo del Fronte in mostra cimeli e scatti della battaglia del Rubicone
Il Museo del Fronte di Roncofreddo apre domenica 18 gennaio, dalle 15 alle 18, con un allestimento dedicato alla raccolta Savini. La mostra espone uniformi, fotografie e cimeli che illustrano la battaglia del Rubicone, offrendo al pubblico una visita approfondita e rispettosa della storia militare locale. Un’occasione per conoscere meglio un evento significativo attraverso oggetti autentici e testimonianze visive.
Domenica 18 gennaio il Museo del Fronte di Roncofreddo apre al pubblico, dalle 15 alle 18, con il suo allestimento dedicato alla raccolta Savini, una ricca collezione di uniformi, foto, cimeli e oggetti di uso quotidiano appartenuti a soldati che racconta la battaglia del Rubicone avvenuta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
