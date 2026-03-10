Il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa sui rimpatri, grazie a un accordo tra il Partito popolare europeo e le forze di destra. La decisione è stata presa durante la sessione del 10 marzo 2026. La proposta mira a rafforzare le procedure di rimpatrio e a introdurre nuove misure in materia di gestione dei flussi migratori. La votazione si è conclusa con il sostegno di una maggioranza qualificata.

Roma, 10 marzo 2026 – Grazie all’asse tra Partito popolare europeo (PPE), Conservatori e Riformisti (ECR) e Patrioti per l’Europa (PfE), la commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha adottato lunedì gli emendamenti di compromesso al regolamento rimpatri proposti dal popolare francese François-Xavier Bellamy. Bocciati invece gli emendamenti di compromesso del relatore di Renew Europe, Malik Azmani, sostenuti anche dai Socialisti. Con 41 voti favorevoli, 32 contrari e un’astensione, gli eurodeputati della commissione LIBE hanno così approvato la loro posizione sulla proposta della Commissione europea, presentata nel marzo 2025, per rivedere le procedure di rimpatrio dell’Unione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grazie all’asse tra PPE e destre passa al Parlamento europeo la stretta sui rimpatri

