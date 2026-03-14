Udinese Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 20:45, Udinese e Juventus si affrontano allo stadio di Udine nella 29esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire il match dal vivo. Entrambe le squadre scendono in campo con le probabili formazioni, pronte a dare il massimo.

Udinese Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. UDINESE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 20,45 Udinese e Juventus scendono in campo allo stadio di Udine, partita valida per la 29esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Udinese Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Udinese e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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