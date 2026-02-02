Alle 20,45 di stasera allo stadio Friuli di Udine si gioca una sfida importante tra Udinese e Roma. È la 23esima giornata di Serie A e le due squadre si preparano a scendere in campo per conquistare punti preziosi. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, e i tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida.

Udinese Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. UDINESE ROMA STREAMING TV – Oggi, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 20,45 Udinese e Roma scendono in campo allo stadio Friuli di Udine, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Udinese Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Udinese e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Udinese Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

