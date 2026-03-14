Nella 29ª giornata di Serie A, la Juventus si prepara ad affrontare l’Udinese al Bluenergy Stadium. I bianconeri, guidati da Spalletti, si trovano di fronte a una delle squadre più fisiche del campionato, mentre dall’altra parte Runjaic schiera i friulani pronti a sfidare i bianconeri. La partita rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni.

La 29ª giornata di Serie A mette la Juventus davanti a una prova tutt’altro che semplice: al Bluenergy Stadium i bianconeri affrontano l’ Udinese, una delle squadre più fisiche del campionato. La formazione guidata da Luciano Spalletti arriva all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al successo casalingo ottenuto la scorsa settimana contro il Pisa. Un risultato che ha ridato slancio e fiducia all’ambiente bianconero. Il turno potrebbe rivelarsi particolarmente favorevole: in programma c’è infatti lo scontro diretto tra Como e Roma, due concorrenti nella corsa a un posto in Champions League. Intanto dalla Continassa arrivano notizie importanti sul fronte convocazioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Udinese-Juventus: le probabili scelte di Spalletti e Runjaic

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