Udinese-Inter le formazioni ufficiali | Runjaic punta su Atta e Davis Chivu con Esposito dal 1'
Alle 15 al Bluenergy Stadium si gioca la partita tra Udinese e Inter, valevole per la 21ª giornata di Serie A. Runjaic si affida a Atta e Davis, mentre Chivu schiera Esposito dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte dei rispettivi allenatori per questa importante sfida di campionato.
Udinese e Inter si affrontano al Bluenergy Stadium per la 21ª giornata di Serie A. Runjaic, alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo, punta su Okoye in porta e una linea a tre di difesa composta da Kristensen, Kabasele e Solet. In mezzo agiranno Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp, supportati sulla laterale da Zanoli e Kamara. Il riferimento offensivo sarà Davis, supportato alle spalle da Atta. Chivu risponde con Sommer in porta, protetto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. A centrocampo spazio a Barella, Zielinski e Mkhitaryan, affiancati da Luis Henrique e Dimarco. In avanti il tandem Lautaro Martinez-Pio Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Formazioni ufficiali Udinese Inter: Runjaic punta su Davis, Chivu si affida a Lautaro Martinez e Pio Esposito
Leggi anche: Formazioni ufficiali Udinese Inter, le scelte di Runjaic e Chivu in vista del match di Serie A
Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter; Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Pronostico Udinese-Inter: analisi, quote e consigli; Udinese-Pisa formazioni ufficiali: Zaniolo ha recuperato? Chi gioca e le ultime su Ekkelenkamp, Nzola e Moreo.
Udinese – Inter: ecco le formazioni ufficiali - Inter formazioni ufficiali: ecco le scelte di Runjaic e Chivu per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it
Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Pio Esposito con Lautaro, Bastoni va in panchina - Sono ufficiali le formazioni di Udinese e Inter per la seconda sfida del 21° turno di Serie A, in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium. tuttomercatoweb.com
Udinese-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE - L' Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l' Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ... sport.sky.it
Perché #Udinese-#Inter diventa fondamentale Perché tra 8 giorni si gioca un turno di campionato che potrebbe essere determinante per il nostro destino: #Inter-#Pisa, #Juventus-#Napoli e #Roma-#Milan. Noi giochiamo una gara che non possiamo non vinc - facebook.com facebook
Udinese-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseInter x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.