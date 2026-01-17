Udinese-Inter le formazioni ufficiali | Runjaic punta su Atta e Davis Chivu con Esposito dal 1'

Alle 15 al Bluenergy Stadium si gioca la partita tra Udinese e Inter, valevole per la 21ª giornata di Serie A. Runjaic si affida a Atta e Davis, mentre Chivu schiera Esposito dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte dei rispettivi allenatori per questa importante sfida di campionato.

Udinese e Inter si affrontano al Bluenergy Stadium per la 21ª giornata di Serie A. Runjaic, alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo, punta su Okoye in porta e una linea a tre di difesa composta da Kristensen, Kabasele e Solet. In mezzo agiranno Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp, supportati sulla laterale da Zanoli e Kamara. Il riferimento offensivo sarà Davis, supportato alle spalle da Atta. Chivu risponde con Sommer in porta, protetto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. A centrocampo spazio a Barella, Zielinski e Mkhitaryan, affiancati da Luis Henrique e Dimarco. In avanti il tandem Lautaro Martinez-Pio Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

