Nella partita tra Udinese e Juventus, giocata a Udine, la squadra ospite ha vinto 1-0 grazie a un gol di Boga. La gara si è disputata nel corso della 29ª giornata di Serie A e si è conclusa con una vittoria per i bianconeri.

Udine, 14 marzo 2026 - La Juventus ha espugnato il Bluenergy Stadium di misura, nel corso della 29^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno sconfitto l' Udinese per 1-0 con un gol di Jeremy Boga, siglato al minuto 38. La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato così i tre punti nell'anticipo di campionato del sabato sera, nel quale i friulani hanno creato troppo poco per riuscire a spuntarla e i torinesi hanno, al contrario, sciupato diverse chance per chiudere i conti in anticipo. Da segnalare anche un gol di Conceicao cancellato dal Var per posizione di fuorigioco, considerata attiva, di Koopmeiners, il quale si trovava sulla traiettoria del tiro del portoghese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Udinese-Juventus 0-1, ai bianconeri basta il gol di Boga

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Nelle pagelle di #Udinese- #Juventus spiccano l'8 di Kenan #Yildiz e il 7.5 di Jeremie #Boga, decisivi per la vittoria bianconera. #Juventusnews24 x.com